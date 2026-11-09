Asla yetmez devamı gelmeli

Trabzonspor
Teknik Direktörü Reis, oyuncularının özverisine vurgu yaptı: "Kaliteli oyuncularımız var, o mantaliteyi de göstermek durumundalar. Onlar da bunu yapıyorlar. İkinci sıradayız, zirve için savaşıyoruz. Asla yetmez, devamını getirmemiz gerekiyor.
Eksiklerimiz vardı, buna gözlerimizi kapatamayız. Çünkü maçta sıkıntı yaşadığımız anlar da oldu. Taraftarlar bize güç veriyor. Çok uzak şehirler var, buraya gelmek kolay değil. İç saha maçlarında taraftarlarımızın önünde o destekle oynamak gerçekten harika hissettiriyor. Bizim onları 3 puanla uğurlayabilmemiz çok önemliydi."