Belözoğlu geldi Fenerbahçe şahlandı

İNGİLİZ ANAHTARI!

39 milyon Euro bonservis bedeli ile Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood vites yükseltti! İngiliz futbolcu, Liverpool maçının ardından Çorum FK karşısında da yeteneklerini konuşturan harika iki gole birden imza attı. Bu sezon 20 maçı geride bırakan ve bunların 17'sine ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki hücumcu 10 kez ağları sarsarken 4 defa da gol pası verdi. Greenwood toplamda 14 kez skora doğrudan etki etti.

İRFAN 200'Ü KUTLADI!

Sarı-lacivertli forma ile 200. maçına çıkan İrfan Can Kahveci jeneriklik iki gole de imzasını attı. Milli takıma alınmayan oyuncu ceza sahası dışından avlamayı da sürdürüyor. İrfan Can Kahveci, 2014- 15 sezonunda Süper Lig'de ilk maçına çıkarken dünkü skoru ile birlikte toplamda 23 kez ceza sahası dışından gol üretti. İrfan Can son 13 sezonda ligde bu konuda lider durumda!

KİMİ TAKLİT ETTİ!

İrfan'ın kendi üstünü aradığı gol sevinci, sosyal medyada kendisini milli takıma çağırmayan Sergen Yalçın'a mesaj olarak yorumlandı. Ancak oyuncu "Milli Takım'a davet edilmeyince üzüldüm. Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Sergen Hoca sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim" dedi.

KALEDE SAMBA İLE RAKİPLERİ '7' BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson fark yaratıyor. Tecrübeli kaleci, göz kamaştıran performansını Çorum FK karşısında da sürdürdü. Alınan farklı galibiyette kalesine duvar ören 33 yaşındaki Sambacı, karşılaşmada rakibin 9 şutuna izin vermeyerek bu sezonun kendisi açısından en yüksek kurtarış değerine ulaştı. 2026-27'de 17 maçta boy gösteren Ederson, Süper Lig'de 44, Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 22 olmak üzere 66 kurtarışa imza attı. Süper Lig'de kalesini 7 kez gole kapatarak bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.

BURAK YILMAZ'IN KÂBUSU!

Çorum FK'nın teknik patronu Burak Yılmaz, hocalık kariyerinde F.Bahçe'ye bir türlü diş geçiremedi. Başında bulunduğu Kayserispor (0-3), Kasımpaşa (1-3), G.Antep FK (0-4, 0-4, 1-4) ve Çorum FK (0-5) ile sarılacivertlilere toplam 6 kez rakip olan 41 yaşındaki hoca puan bile alamadı.

YILDIRIM DA İZLEDİ

Başkan Aziz Yıldırım dün karşılaşmayı tribünden izledi. Protokolde, 2018-23 yıllarında Çorum Valiliği de yapan İç İşleri Bakanı Mustafa Çiftçi de mücadeleyi takip etti.

HERKESI YENER!

Çorum FK, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de karşı karşıya geldiği 77. farklı takım oldu. Kanarya, bu rakiplerinin tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.