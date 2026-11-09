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Giriş Tarihi: 09.11.2026

Braems’ı yakaladı gözü rekorda

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 34 yıl önceki tarihi performansa ortak oldu

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UĞUR ÇEM UĞUR ÇEM
Braems’ı yakaladı gözü rekorda
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Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis liderliğinde Süper Lig'deki yükselişini sürdürdü. Galatasaray (4-0) ile başlayan galibiyet serisinde Samsunspor (3-0), Beşiktaş (2-0), Çaykur Rizespor (4-3) ve Gaziantep FK'ya (2-0) son olarak Alanyaspor (2-0) eklendi. Bordo-mavili takımda üst üste 6 lig maçı kazanan Alman çalıştırıcı, 1991-92 yılında Trabzonspor'da bunu başaran tek yabancı teknik direktör olan Urbain Braems'ı yakaladı, gözünü rekoru dikti. Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 3 deplasman maçını da kazanan ilk hoca oldu.
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR
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Braems’ı yakaladı gözü rekorda
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