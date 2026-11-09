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Giriş Tarihi: 09.11.2026

Cevat Prekazi hayatını kaybetti

G.Saray’ın unutulmaz oyuncusu, 69 yaşında vefat etti. 1985-1991 yılları arasına damga vuran ismin ölümü büyük üzüntü yaşattı

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Cevat Prekazi hayatını kaybetti
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Galatasaray ve Yugoslav futbolunun efsane yıldızlarından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Prekazi'nin vefatı, futbol dünyasını yasa boğdu. 1985-1991 yılları arasında G.Saray formasıyla orta sahada görev yapan Sırp futbol adamı, çıktığı 185 karşılaşmada 40 gol kaydetmişti. Sol ayağı, etkili şutları ve oyun görüşüyle ön plana çıkan eski futbolcu, Partizan ve Hajduk Split gibi önemli kulüplerde de görev yaptı. Prekazi, 2023'te geçirdiği felcin ardından tedavi de görmüştü. Vefat haberi, Galatasaray camiasında ve futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.
#GALATASARAY #HAJDUK SPLİT #PARTİZAN
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Cevat Prekazi hayatını kaybetti
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