Cevat Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray
ve Yugoslav futbolunun efsane yıldızlarından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Prekazi'nin vefatı, futbol dünyasını yasa boğdu. 1985-1991 yılları arasında G.Saray formasıyla orta sahada görev yapan Sırp futbol adamı, çıktığı 185 karşılaşmada 40 gol kaydetmişti. Sol ayağı, etkili şutları ve oyun görüşüyle ön plana çıkan eski futbolcu, Partizan
ve Hajduk Split
gibi önemli kulüplerde de görev yaptı. Prekazi, 2023'te geçirdiği felcin ardından tedavi de görmüştü. Vefat haberi, Galatasaray camiasında ve futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.