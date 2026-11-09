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Giriş Tarihi: 09.11.2026

Deplasmanı da çözeceğiz

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Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU
Deplasmanı da çözeceğiz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, maçın ardından şunları söyledi: "Bence oyuna iyi başladık, yaklaşımımız iyiydi. 1 kişi fazla olmanın avantajını kullandık. İç sahada nasıl bir ruha sahip olduğumuzu, nasıl vites artırdığımızı herkes çok iyi biliyoruz. Deplasmanda problem yaşıyoruz, bunu çözeceğiz. Trossard çok iyiydi, onu Celtic maçında da çok beğendim. Kanatlarda, merkezde çok iyi iş çıkarıyor. Birebirleri çok efektif, akıllı bir futbolcu. Milli aradan ötürü üzgünüm. Oyuncularımız aramızdan ayrılacak. Aradan sonra zor deplasmanlar var. Oyuncularımın hemen dönmesini bekliyorum. Eskisine göre daha iyi olmalıyız, bizim için milli ara sonrası yeni bir başlangıç olacak."

#VİNCENZO İTALİANO #BEŞİKTAŞ
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Deplasmanı da çözeceğiz
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