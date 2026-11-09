Derbide yok Rize’ye belki

Milli arayı 28 puanla ligin zirvesinde tamamlayan Galatasaray'ın sevinci yarım kaldı. Sarı-kırmızılı takım, Stuttgart maçındaki kötü zemine Victor Osimhen'i kurban vermesinin ardından Rafael Leao'yu da kaybetti. Amed karşılaşmasında takımının en erken golünü atan ancak 50. dakikada sakatlanan 27 yaşındaki yıldız, oyuna devam edemedi ve kulübede büyük üzüntü yaşadı. Adalesinde sorun bulunan Portekizli futbolcunun dün MR'ı çekildi ve kötü haber geldi. Leao'nun, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Sakatlığının ardından tedavisine başlanan tecrübeli yeteneğin, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Galatasaraylı kanat oyuncusu, bu süreçte Süper Lig'de Samsun, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa maçlarını kesin olarak kaçıracak. Leao'nun, 4 Aralık'taki Ç.Rizespor sınavına yetiştirilmesi hedefleniyor.

ADALESİNDEN 6. SAKATLIĞI

Leao, kariyerinde 5. kez adale sakatlığına maruz kaldı. Sarıkırmızılı takıma gelmeden önce bu sezon Milan'da aynı problemle karşı karşıya kalan oyuncu, 2023-24, 2021-22 ve 2020-21 dönemlerinde yine İtalyan ekibinde bu sorunu yaşamıştı. 2017-18'de de Sporting formasıyla adalesinden sakatlanmıştı. Son olarak da G.Saray'da problem yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, bu sakatlıklardan dolayı toplamda 130 gün sahalardan uzak kalırken bu süre şimdi daha da fazlalaşacak.