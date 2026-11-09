Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Almanya ve Yunanistan maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Paunovic, Dusan Vlahovic'in milli takıma gelmeyeceğini açıkladı.

Paunovic, "Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız. Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat." dedi.



Vlahovic, bir önceki milli maç döneminde de sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer almamıştı.



PERFORMANSI



Beşiktaş forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 26 yaşındaki Vlahovic, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör