Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile farklı başladı!

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 12'nci dakikada Mason Greenwood'un attığı golle 1-0 öne geçti. 22'nci dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye taşıdı: 0-2. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti. 56'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, skoru 3-0 yaptı. Mason Greenwood, 63'üncü dakikada kendisinin ikinci takımının 4'üncü golünü attı: 0-4. 74'üncü dakikada Oğuz Aydın, maçın skorunu belirledi: 0-5.

Milli ara öncesi 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, 19 puana ulaştı.

EMRE BELÖZOĞLU FARKLI BAŞLADI

Teknik direktör Emre Belözoğlu, ikinci kez göreve geldiği sarı-lacivertli ekipte görevine farklı galibiyetle başladı. Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'nin oyun planı beğeni toplarken, 5-0'lık galibiyet takıma moral depoladı. Maçın ardından yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getiren Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir başlangıç. Bunu kabul etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma da ekibim adına da mutluyum" dedi.

İRFAN CAN VE GREENWOOD YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin Çorum FK'yı 5-0 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli formayla 200'üncü maçına çıkan İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood, sergiledikleri performansla adeta yıldızlaştı. 2'şer gol kaydeden bu iki isim, galibiyette önemli rol oynadı. İrfan Can, 57 dakika sahada kalırken Greenwood, 64 dakika forma giydi. Çorum FK ağlarına 2 gol gönderen Greenwood sezonun geride kalan kısmında 10 gol ve 4 asiste ulaştı. Bir diğer 2 gol atan İrfan Can Kahveci ise istatistiklerini 5 gol, 3 asiste çıkardı.

LİGİN EN GOLCÜSÜ FENERBAHÇE

Çorum FK'yı 5-0'lık farklı skorla geçen sarı-lacivertliler, yeniden ligin en golcü takımı oldu. Fenerbahçe geride kalan 11 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda kalesinde ise 10 gol gördü.

EDERSON LİGDE 6'NCI KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çorum FK karşısında yaptığı kurtarışlarla maçı gol yemeden tamamladı. Bu maç Ederson'un ligde bu sezon gol yemeden tamamladığı 6'ncı maç oldu. Öte yandan Ederson ligde forma giydiği 10 maçta kalesinde 8 gol gördü.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör