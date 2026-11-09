Fenerbahçe’nin eski yıldızı Boca’yı şampiyon yaptı

Arjantin Ligi'nde 2026 sezonu, inanılmaz bir sonla Boca Juniors
'un şampiyonluğu ile sona erdi. Eski Fenerbahçeli Enner Valencia ise bu başarının kahramanı oldu. Defensa y Justicia'yı konuk eden Boca Juniors, mutlaka kazanması gereken mücadelede oyuna sonradan giren 37 yaşındaki Valencia'nın 90+6'da attığı golle rakibini 1-0 yenerek şampiyonluğa uzandı.
Sarı-lacivertliler 63 puanla mutlu sona ulaştı. 62 puanı bulunan Rosario Central şampuyonluk kutlamaları yaparken Boca'nın son saniye golüyle büyük bir dram yaşadı.