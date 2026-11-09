‘Galatasaray’a garezimiz yok!’

Galatasaray
'ın Stuttgart ve Amed maçlarında yaşadığı zemin sıkıntısı sonrası yönetim, çimlerle ilgilenen İngiliz firmasını sorumlu tutmuştu. Yeni rulo seriminde hatalı malzeme kullanıldığı ve kumlu çim modeli yerine topraklı çim serildiğini ifade eden sarı-kırmızılılara firmadan cevap geldi. Değişimi yapan şirket, "Yanlış malzeme" kullanımı sözlerine şu yanıtı verdi: "G.Saray'a ne gibi bir garezimiz olabilir? Kemerburgaz'daki sahaları da biz yapıyoruz.
Ayrıca zemin değiştikten sonra UEFA yetkilisi 'Uygundur' raporu verdi."