Kartal uçuşa geçti!

DUSAN VLAHOVİC COŞTU

2000-01'DEN bu yana Beşiktaş formasıyla en az 5 golü bulunan oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran futbolcu olan Dusan Vlahovic, sahada kaldığı her 81 dakikada bir gol sevinci yaşadı. (725 dakika / 9 gol). Gol krallığında da iddiasını ortaya koyan Sırp forvet, ikinci sıraya yükseldi. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten 26 yaşındaki yıldız, "Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama kazandık. Santrfor, gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Trossard'a teşekkür ediyorum" dedi.

TROSSARD: BANA HEDİYE ALSINLAR

Leandro Trossard, üç asistiyle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ayrıca 12 Mart 2023 tarihinde Arsenal'in Fulham'ı 3-0 yendiği maçın ardından ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. Belçikalı yıldız karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Celtic yenilgisinin ardından reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Takıma katkı sağlamak güzel. Vlahovic ve Poku'nun bana hediye alması gerekiyor (Gülerek). Performansımdan memnunum böyle devam etmek istiyorum" dedi. Vlahovic ise "Böyle oynamaya devam etsin, ben ona her hafta hediye almaya razıyım" karşılığını verdi.

ORKUN CEZALI

Celtic karşılaşmasında 76. dakikada oyuna giren Orkun Kökçü, 5 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak kaptırdığı top sonrası rakibini şortundan çekince sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Kaptan, milli ara dönüşü Beşiktaş'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

MAHMUT EFE'NİN HAYALİ GERÇEK OLDU

Siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçı dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki Mahmut Efe, ailesiyle birlikte locadan takip etti. En büyük hayallerinden birisi Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü ile tanışmak olan Mahmut Efe, maç öncesinde yıldız futbolcuyla bir araya geldi. Orkun Kökçü, Mahmut Efe'ye imzalı formasını hediye etti.

ATATÜRK UNUTULMADI

Beşiktaşlı futbolcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla ısınma bölümüne 10 Kasım tişörtleriyle çıktı. Siyah-beyazlılar, Atatürk silüetinin olduğu tişörtler giydi. Karşılaşma öncesinde de Tüpraş Stadı'nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AGBADOU: BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ

Emmanuel Agbadou, milli ara öncesi önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Tecrübeli savunmacı, "Sezon başında yaptıklarımızı yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Galip geldiğimiz ve gol yemediğimiz için mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz. Milli ara sonrası daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.