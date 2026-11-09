Koşar adım zirveye!

SALAH KRALLIĞA OYNUYOR

Son iki haftayı boş geçen Muhammed Salah, Alanya deplasmanında patladı. Onuachu'nun asistinde klas bir vuruşla ikinci golü atarak Trabzonspor'a nefes aldıran Mısırlı dünya yıldızı, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Krallık yarışında Osimhen'i (9) yakalayan Salah, Amed'den Orban'ın (10) ensesinde bulunuyor. Toplam skor katkısını 16 yaparken 11 gol attı, 5 de asiste imzasını attı.

PİNA SİFTAH YAPTI

Alanya'da perdeyi açan Wagner Pina, Trabzonspor'da siftah yaptı. İkinci sezonunu oynadığı bordo-mavili takımda 10 asisti bulunan 24 yaşındaki başarılı sağ bek, ilk golünü kaydetti. Kariyerinde ise ağları 4. kez havalandırdı.

KÂBUS BİTTİ!

Alanya'da en son Şubat 2022'de galip gelen Trabzonspor, şansızlığına son verdi. Dün kazanan bordo-mavili takım, Akdeniz'deki 4 maçlık hasretini bitirdi. Karadeniz devi, önceki süreçte Alanyaspor'dan 3 mağlubiyet-1 mağlubiyet almıştı.

NWAİWU CEZALI

90+4'te sarı kart gören Trabzonspor'un stoperi Nwaiwu, cezalı duruma düştü. Deneyimli yıldız, milli ara sonrasında oynanacak Eyüp maçında forma giyemeyecek.