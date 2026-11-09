Milli şölen Turkuvaz’da

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya'dan futbolseverlerle buluşacak. A Milli Futbol Takımı ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Diğer maçlar; A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek.
Uluslar Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yaşanacak. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek.
12 KASIM PERŞEMBE
20.00 Türkiye-Belçika / ATV
22.45 İtalya-Fransa / A HABER
22.45 Çekya-İspanya / A SPOR
22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2
13 KASIM CUMA
22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR
22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER
22.45 Slovenya-İsviçre / A Para
14 KASIM CUMARTESİ
20.00 Norveç-Galler / A SPOR
22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER
22.45 İsveç-Bosna / A SPOR
22.45 Romanya-Polonya / A Para
15 KASIM PAZAR
22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A SPOR
22.45 İspanya-İngiltere / A HABER
22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para
16 KASIM PAZARTESİ
22.45 Almanya-Hollanda / A HABER
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR
22.45 İsviçre-İskoçya / A Para
17 KASIM SALI
22.45 Galler-Portekiz / A SPOR
22.45 Polonya-İsveç / A Para
22.45 Danimarka-Norveç / A HABER