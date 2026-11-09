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Giriş Tarihi: 09.11.2026

Milli şölen Turkuvaz’da

Uluslar Ligi’nde kasım ayı mesaisi için geri sayıma başlandı. 6 günde 21 maç Turkuvaz Medya’nın kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takımımız, ATV’de sahne alacak

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Milli şölen Turkuvaz’da
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UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya'dan futbolseverlerle buluşacak. A Milli Futbol Takımı ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Diğer maçlar; A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek.
Uluslar Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yaşanacak. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek.

12 KASIM PERŞEMBE
20.00 Türkiye-Belçika / ATV
22.45 İtalya-Fransa / A HABER
22.45 Çekya-İspanya / A SPOR
22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 KASIM CUMA
22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR
22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER
22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM CUMARTESİ
20.00 Norveç-Galler / A SPOR
22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER
22.45 İsveç-Bosna / A SPOR
22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM PAZAR
22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A SPOR
22.45 İspanya-İngiltere / A HABER
22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM PAZARTESİ
22.45 Almanya-Hollanda / A HABER
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR
22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM SALI
22.45 Galler-Portekiz / A SPOR
22.45 Polonya-İsveç / A Para
22.45 Danimarka-Norveç / A HABER

#SERGEN YALÇIN #UEFA ULUSLAR LİGİ #A SPOR #ATV #TURKUVAZ MEDYA
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Milli şölen Turkuvaz’da
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