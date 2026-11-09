Milli şölen Turkuvaz’da

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya'dan futbolseverlerle buluşacak. A Milli Futbol Takımı ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Diğer maçlar; A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek.

Uluslar Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yaşanacak. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek.

12 KASIM PERŞEMBE

20.00 Türkiye-Belçika / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A HABER

22.45 Çekya-İspanya / A SPOR

22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 KASIM CUMA

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR

22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER

22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM CUMARTESİ

20.00 Norveç-Galler / A SPOR

22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER

22.45 İsveç-Bosna / A SPOR

22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM PAZAR

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM PAZARTESİ

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM SALI

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A Para

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER