Mükemmel başlangıç!

F.Bahçe tarihinde ilk maçında en farklı kazanan Türk teknik adam olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu, "Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel" diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: "Oyuncuların en güçlü yönünü ortaya çıkarmak için çalışacağız. Liverpool ve bu maçta oyuncular açlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, oyuncuların kalitesine, bizim becerimize inanıyorum. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var. Oyuncularımız belli bir organizasyona bağlı kaldığında çok güzel bir oyun ortaya koydular. Yüksek kaliteyle skoru yakaladık. Sonrasında oyunda organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif."

KUYT'IN VEDASI

Liverpool maçında takımın başında olan Dirk Kuyt ile yola devam edilmeyecek. İstifa eden İsmail Kartal'ın yardımcısı olan Hollandalı çalıştırıcı, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacak.