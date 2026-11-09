Rize, Sowe yaptı 5 maç sonra kazandı

Çaykur Rizespor
, Erzurumspor
'u sahasında 2-1 yenerek Süper Lig'de 5 maç sonra kazandı 31'de Ali Sowe'un golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 37'de İbrahim Diabate'ye engel olamadı. Devre eşitlikle geçilirken Rizespor ikinci yarıda kurduğu baskının karşılığını aldı.
Mebude'nin asistinde bir kez daha sahneye çıkan Sowe, takımına 3 puanı getirdi. Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rize, puanını 14'e yükseltti. Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Erzurumspor ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 14 puanda kaldı.