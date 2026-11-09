Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rize, Sowe yaptı 5 maç sonra kazandı
Giriş Tarihi: 09.11.2026

Rize, Sowe yaptı 5 maç sonra kazandı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Rize, Sowe yaptı 5 maç sonra kazandı
  • ABONE OL
Çaykur Rizespor, Erzurumspor'u sahasında 2-1 yenerek Süper Lig'de 5 maç sonra kazandı 31'de Ali Sowe'un golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 37'de İbrahim Diabate'ye engel olamadı. Devre eşitlikle geçilirken Rizespor ikinci yarıda kurduğu baskının karşılığını aldı. Mebude'nin asistinde bir kez daha sahneye çıkan Sowe, takımına 3 puanı getirdi. Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rize, puanını 14'e yükseltti. Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Erzurumspor ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 14 puanda kaldı.
#ÇAYKUR RİZESPOR #ERZURUMSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize, Sowe yaptı 5 maç sonra kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA