Süper Lig’de 11 haftalık panorama!

Trendyol Süper Lig'de 11 haftalık periyodun tamamlanmasının ardından milli araya girildi.

Geride kalan haftalarda zirve yarışı Galatasaray ve Trabzonspor arasında şekillenirken Beşiktaş, Kasımpaşa ve Fenerbahçe de üst sıralardaki yerlerini korumak için mücadele etti. Ligin alt sıralarında ise Gaziantep FK, Samsunspor ve Eyüpspor puan kayıplarıyla öne çıktı.

GALATASARAY SERİYE BAĞLADI

Süper Lig'de 11 haftalık periyodu 28 puanla lider tamamlayan Galatasaray, milli araya 5 maçlık galibiyet serisiyle girdi. Sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı galibiyetlerle zirvedeki yerini korurken en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 3'te tuttu.

TRABZONSPOR'DAN 6 MAÇLIK GALİBİYET

Trabzonspor, Süper Lig'de 25 puanla ikinci sırada yer aldı. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı son 6 maçın tamamını kazanarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Ligin en az gol yiyen takımı olan Trabzonspor, kalesinde gördüğü 8 golle savunma performansıyla da öne çıktı.

AMEDSPOR VE BEŞİKTAŞ ÜST SIRALARDA

Ligde 23 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler, 11 haftalık bölümün ardından üçüncü sırada yer aldı. Amed'i 22 puanla Beşiktaş takip ederken siyah-beyazlılar, milli araya dördüncü sırada girdi. Kasımpaşa 20 puanla beşinci sırada bulunurken Fenerbahçe 19 puanla altıncı sırada yer aldı.

EN GOLCÜ TAKIM FENERBAHÇE

Süper Lig'de 11 haftalık bölümde rakip fileleri 29 kez havalandıran Fenerbahçe, ligin en golcü takımı oldu. Sarı-lacivertliler, hücum performansıyla öne çıkarken topladığı 19 puanla zirve yarışında geride kaldı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından göreve gelen Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk maçına 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle başladı.

EYÜPSPOR SON SIRADA

Ligin alt sıralarında puan mücadelesi dikkat çekti. Gaziantep FK 8 puanla 16. sırada, Samsunspor 7 puanla 17. sırada yer alırken Eyüpspor 3 puanla son sıraya geriledi. Eyüpspor, ligde oynadığı son 8 maçın tamamını kaybederek kötü bir seri yakaladı.

ORBAN ZİRVEDE

Süper Lig'de 11 haftalık bölümde gol krallığı yarışında Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Gift Orban 10 golle ilk sırada yer aldı. Orban'ı 9'ar golle Dusan Vlahovic, Mohamed Salah ve Victor Osimhen takip etti. Gol krallığı yarışında 8 golle Eldor Shomurodov yer alırken Adrian Benedyczak, Juan ve Vedat Muriqi ise 7'şer golle üst sıralardaki isimler oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör