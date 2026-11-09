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Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:12

TFF'den Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı.

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TFF’den Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi ile ilgili başsağlığı paylaşımı yayınladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, Prekazi'nin vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Ülkemizde Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla tüm futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Cevad Prekazi'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

TFF, mesajının sonunda Prekazi'nin ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileğinde bulundu.

KARİYERİ

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Prekazi, bu dönemde 2 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, birer Federasyon Kupası ve TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı. Prekazi, Türkiye'de Altay ve Bakırköyspor formalarını da giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI #ALTAY #GALATASARAY #TFF
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TFF'den Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı!
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