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Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:04

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in gözü rekorda!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor galibiyetinin ardından 34 yıl önceki tarihi performansa ortak oldu.

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UĞUR ÇEM UĞUR ÇEM
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in gözü rekorda!
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Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis liderliğinde Süper Lig'deki yükselişini sürdürdü.

Galatasaray (4-0) ile başlayan galibiyet serisinde Samsunspor (3-0), Beşiktaş (2-0), Çaykur Rizespor (4-3) ve Gaziantep FK'ya (2-0) son olarak Alanyaspor (2-0) eklendi.

Bordo-mavili takımda üst üste 6 lig maçı kazanan Alman çalıştırıcı, 1991-92 yılında Trabzonspor'da bunu başaran tek yabancı teknik direktör olan Urbain Braems'ı yakaladı, gözünü rekoru dikti.

Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 3 deplasman maçını da kazanan ilk hoca oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in gözü rekorda!
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