Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in gözü rekorda!

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis liderliğinde Süper Lig'deki yükselişini sürdürdü.
Galatasaray (4-0) ile başlayan galibiyet serisinde Samsunspor (3-0), Beşiktaş (2-0), Çaykur Rizespor (4-3) ve Gaziantep FK'ya (2-0) son olarak Alanyaspor (2-0) eklendi.
Bordo-mavili takımda üst üste 6 lig maçı kazanan Alman çalıştırıcı, 1991-92 yılında Trabzonspor'da bunu başaran tek yabancı teknik direktör olan Urbain Braems'ı yakaladı, gözünü rekoru dikti.
Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 3 deplasman maçını da kazanan ilk hoca oldu.