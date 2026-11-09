Ümit Milli Futbol Takımı, Rize’de çalışmalarına başladı

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ay-yıldızlılar, fitness salonunda çalıştı. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenman son bölümde yapılan rondo çalışması ile tamamlandı. Dün kulüp takımlarında süre alan oyuncular ise salonda rejenerasyon antrenmanı yaptı.

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu maçları hazırlıklarına devam edecek.

ÇEKYA İLE İLK MAÇ CUMA GÜNÜ ÇAYKUR DİDİ STADYUMU'NDA

Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya ile Play-Off Turu'ndaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, Play-Off Turu ikinci maçında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Hradec Kralove şehrinde bulunan Finep Arena'da Çekya'ya konuk olacak. Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya ile oynanacak Play-Off Turu'nu geçmesi halinde adını 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör