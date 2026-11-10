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Giriş Tarihi: 10.11.2026 21:20

Alanyaspor, Uğur Uçar ile anlaşma sağladı!

Joao Pereira ile yollarını ayıran Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi başladı.

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Alanyaspor, Uğur Uçar ile anlaşma sağladı!
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörlük için Uğur Uçar ile 2027-2028 sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Uğur Uçar! Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'yı çalıştıran Uğur Uçar, karşılıklı anlaşma sonucu 24 Eylül 2026'da Çorum FK'dan ayrılmıştı.

Alanyaspor, 11 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 12 puan ile 13'üncü sırada bulunuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #ALANYASPOR #UĞUR UÇAR #TRENDYOL SÜPER LİG
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Alanyaspor, Uğur Uçar ile anlaşma sağladı!
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