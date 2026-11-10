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Giriş Tarihi: 10.11.2026 20:26

Alanyaspor’da Joao Pereira dönemi sona erdi!

Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdı.

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Alanyaspor’da Joao Pereira dönemi sona erdi!
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Joao Pereira ile veda kararı alındı.

Akdeniz ekibi, Joao Pereira ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira'ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 12 puan toplama başarısı gösterdi.

Joao Pereira daha önce Sporting B Takımı'nı çalıştırmıştı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #ALANYASPOR #JOAO PEREİRA

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Alanyaspor’da Joao Pereira dönemi sona erdi!
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