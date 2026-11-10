Alanyaspor’da Joao Pereira dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Joao Pereira ile veda kararı alındı.

Akdeniz ekibi, Joao Pereira ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira'ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.