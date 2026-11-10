Aleksey Batrakov'dan Galatasaray itirafı: "Şok geçirdim ama..."

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, Match TV'ye açıklamalarda bulundu. Batrakov, takımdaki atmosferi ve ligdeki rekabeti yorumladı.

21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da yıldız isimleri görünce şok geçirdim ama adaptasyon konusunda hiçbir problem yaşamadım. Osimhen, Leao ve diğer tüm oyuncularla iletişimim çok iyi, hiç olumsuzlukla karşılaşmadım" dedi.

SALAH VE OSIMHEN SÖZLERİ

Batrakov, "Türkiye Ligi'ne futbolcuların futbolu bırakmaya geldiğini söyleyemem. Osimhen bunun en net örneği, sahada sonuna kadar savaşıyor. Kadro olarak da yaşlı bir takım değiliz. Trabzonspor'daki Salah da kalitesini hemen gösterdi ve skora katkı vermeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

FATİH TERİM'DEN BATRAKOV AÇIKLAMASI

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim de Rus basınından Vestikavkaza'ya konuştu. Batrakov'u değerlendiren Terim, genç yıldız adayının gidişatı ve geleceği hakkında dikkat çeken ifadeleri kullandı.

"HER GERÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Terim, "Çok yetenekli bir oyuncu, onu gerçekten beğeniyorum. Şu anda mükemmel bir formda ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a, büyük bir kulübe alışıyor. Bence gelecekte şu ankinden daha da iyi performans gösterecek. Bence Galatasaray'a ve İstanbul'a çok hızlı uyum sağladı." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör