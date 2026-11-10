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Giriş Tarihi: 10.11.2026

‘Ben bu vicdan azabıyla futbol oynayamam’

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‘Ben bu vicdan azabıyla futbol oynayamam’
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Andorra'nın Ekvator Gineli kalecisi Jesus Owono, Jesus de Miguel ile saha içinde çarpışmış ve Tenerife'nin 30 yaşındaki forvetinin ölümüne neden olmuştu. 25 yaşındaki kaleci 'Bu vicdan azabıyla oynayamam' diyerek futbolu bırakma kararı aldı. Owono'yu 14 yaşından bu yana tanıyan, Ekvator Ginesi Milli Takımı Genel Koordinatörü Ana Cristina Maye, "Durumu çok ağır. Ne kadar konuşsak da çok üzgün. İnsanlar kardeşine katil diyor. Takım arkadaşları tarafından yuhalanıyor. Bu çok zor" ifadelerini kullandı. Owono'nun annesinin de oğluna destek olmak için Andorra'ya gittiği belirtildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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‘Ben bu vicdan azabıyla futbol oynayamam’
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