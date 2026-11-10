Emre hoca kulübün DNA’sını çözmüş

ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla mükemmel bir başlangıç yaptı. Yeni hoca ile neler değişti?

TÜZEMEN: Emre Belözoğlu'nu F.Bahçe'ye getiren en büyük güç, futbolculuk kariyerinin üst düzeyde olması ve birçok yabancı dili konuşması. Antrenörlük kariyerinde güçlü bir performansı yok. Dünya futbolunda görev yapan hocaların çoğu, birçok dili konuşabiliyor. Emre hoca da bu zengin yönüyle özellikle yabancı oyuncularla bire bir iletişim kurabilecek güçlü bir yapıya sahip.

TİMURLENK: İsmail Kartal'da yokluğu sorgulananlar şunlardı: Elle tutulur bir başarısı olmaması, Avrupa futbolunda tanınmaması, dolayısıyla yabancı futbolcularla olan ilişkilerindeki zayıflık, iletişim becerisinin düşük olması ve teknik kadronun yetersizliği. Bunların hepsi Emre Belözoğlu'nda var. Inter ve Newcastle'lı Emre, 2-3 dil konuşan Emre, basın toplantılarında akıcı Türkçesiyle kendini dinlettiren Emre… Evet, teknik adamlıkta başarısı yok ama oyunu ve ülke futbolunu iyi bilen Emre. Liverpool zaferinin de elbette etkisi var ama yeni hocayla birlikte F.Bahçeli futbolcuların üzerinden kalkan baskı, Belözoğlu'nun doğru rakip analizi, yerinde oyuncu değişiklikleri ilk maçta görkemli skoru getirdi.

ÜRÜNDÜL: Her takımın başına yeni bir teknik direktör geldiği zaman mutlaka futbolcular daha çok maça motive olur. Çorum maçında da bunları gözlemledim. F.Bahçeli oyuncularda kazanma arzusu net biçimde vardı ama tabii oyunun geneline baktığınız zaman gidişat bu skora tam uygun değildi. Belözoğlu'nun en çok dikkat etmesi gereken nokta, saha içi rahatsızlıklarını teşhis edip bunları giderecek önlemleri almaktır.

GÜNEN: Emre Belözoğlu'nun göreve dönüşüyle birlikte en temel değişim, oyun kimliği, mental reaksiyon ve aidiyet ekseninde yaşandı. Daha önceki dönemlerde zaman zaman katı olabilen planlar yerine rakibe göre şekillenebilen karşı ataklarda çok daha hızlı ve dikine oynayan bir F.Bahçe, Çorum'da ortaya çıktı. Görünen o ki yeni teknik adam oyuncu grubunun üzerindeki o 'kazanamama' psikolojisini çok kısa sürede dağıttı. Belözoğlu, kulübün DNA'sını ve taraftarın ne istediğini çok iyi bildiği için sahadaki futbolcuların mücadele gücünü ve reaksiyon hızını doğrudan yukarı çekti.



SALAH, HAGİ'Yİ HATIRLATIYOR



ÖZBOSTAN: Trabzonspor 2. sıraya yerleşti. Fırtına, yeni hocasıyla bunu nasıl başardı?

TÜZEMEN: Trabzonspor'a Salah hayat veriyor. Mısırlı yıldızın görüntüsünü ve katkısını G.Saray'a 96 yılında gelen Hagi'ye benzetiyorum. Salah, sürekli arkadaşlarına pozitif enerji veriyor, mücadeleden kaçmıyor, zekası ve kalitesiyle arkadaşlarını yönlendiriyor. Alman hocanın oyunu Salah üzerine kurmasını akıllı bir hamle olarak görüyorum. Ayrıca Thomas Reis egolu davranmıyor, istikrarlı kadroyu koruyor.

TİMURLENK: Takıma Salah gibi bir süper starı transfer ettiğinizde onun alçak gönüllü karakteri ve takım oyununu ön plana çıkartan futboluna layık olmaya çalışan 9 tane futbolcu görürsünüz sahada. Onana'yı ayrı koyuyorum çünkü çok kariyerli ve başarılı bir kaleci zaten. Ayrıca doğru idman, doğru dinlenme, doğru 11, doğru taktik, bunlar da Reis'in eseri. Sağlam adımlar atmalarının en büyük kanıtı, aralarında G.Saray'ın da olduğu 6 sınavı birden kazanmak olmaları.

ÜRÜNDÜL: Öncelikle Reis döneminin Trabzon'u için aleyhte söylenecek bir şey yok. Tabii burada Trabzonspor'un başındaki en büyük sorun sakatlık problemleri. Batagov'da maalesef süre çok uzun. Dju'nun da bir adale sakatlığı oldu. Bu ortamda Salah'ı pamuklara sarmaları gerek. Orta sahada biraz sıkıntılar görüyorum. Trabzonspor'un Göztepe ve F.Bahçe deplasmanları çok önemli çünkü G.Saray ile çok yakın devam etmeleri lazım.

GÜNEN: Trabzonspor'un 9. sıradan G.Saray'ın hemen dibine gelmesi ligin bu çeyreğindeki en büyük hikâyelerinden biri. Bordo-mavililer bunu Thomas Reis'in disiplini ve sahadaki pragmatik aklıyla başardı. Alman hoca, öncelikle gol yememe kültürünü yerleştirdi. Sahada boyu kısalan, yardımlaşan ve rakibe boş alan bırakmayan bir blok yapısına kavuştular. Hücumda bireysel becerilere mahkum olmaktan çıkıp takım boyunu koruyarak kazandıkları toplarla hızlı hücum eden (önde Salah gibi gerçekten her yönüyle mükemmel lider bir oyuncuya sahip) ve set oyununda ise sabırla oynayan bir kimliği büründüler. Trabzonspor, kriz ortamından en az hasarla çıkıp istikrarı yakalayarak üç büyük takımın yaşadığı puan kayıplarını ustalıkla cezalandırdı ve adını çok net bir şekilde şampiyonluk adaylığının tam merkezine yerleştirdi. Şampiyonluk çok önemli ama Trabzonspor, Konferans Ligi'ni de düşünmek zorunda. Çünkü diğer takımları göz önüne getirdiğimizde bir ilki yaşayabilir.



DEPLASMAN KRİZİ BİTMEZSE ŞAMPİYON OLAMAZ



ÖZBOSTAN: Beşiktaş içerideki maçlarını kazanıyor ama deplasmanda kötü. Bu tabloda şampiyonluktan bahsetmesi hayal mi olur?

TÜZEMEN: Beşiktaş'ın iç saha ve dış saha performansı siyahla beyaz gibi. İçeride taraftarın da gücüyle bembeyaz oynuyorlar, dışarıya çıkınca bu anlayış değişiyor. Ayrıca İtaliano'nun, oyuncuları rekabete sokmasını alkışlıyorum ama bazen gereksiz yere yaptığı değişikliklerin olumsuz yansıdığını görüyorum. Rekabete karşı değilim ancak işleyen bir takıma gereksiz müdahaleye karşıyım. Beşiktaş şampiyonluk yarışına devam edecektir. Çünkü İtaliao'nun elinde güçlü bir kadro var.

TİMURLENK: Hesap basit, aradaki puan farkı liderle 6. G.Saray'ın kaybedeceği puanların hesabından önce Beşiktaş'ın deplasmanlarda kazanması ve derbide evinde Okan Buruk'un takımını mağlup etmesi gerekiyor. İtalyan hocanın elindeki kadronun dar olduğu bir gerçek ancak ekim ayını biraz kafası dağınık geçirdiğini de söylemek lazım. Oyuna müdahalelerde, değişikliklerde çok haklı eleştiriler aldı. Her şeyin bir ilki var. Anadolu'da hiç deplasmanda kazanamadıysanız milli ara sonrası Konya'da bunu başaracaksınız.

ÜRÜNDÜL: İtaliano, sahaya sürdüğü 11'ler, bazen yaptığı fazla rotasyonlar ve hamleleriyle soru işareti yaratıyor. Ligdeki iddiasını devam ettirmek için Konya deplasmanını hasarsız geçip Galatasaray derbisini kazanmalı. Aksi takdirde İtaliano eleştirilerin odak noktası olur.

GÜNEN: Beşiktaş'ın iç sahadaki coşkusu ve taraftarla kurduğu bağ, şampiyonluk iddiasını canlı tutuyor ancak deplasmanlardaki bu kronik istikrarsızlık devam ederse şampiyonluk hayal olur. Deplasmanda skoru bulduklarında oyunu rölantiye alma veya tempoyu kontrol etme becerisinde zaaflar yaşıyorlar. Mental olarak çabuk kırılganlık gösterebiliyorlar. Şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek istiyorsanız iç sahadaki kazanma alışkanlığını deplasmanlara da taşımak zorundasınız.



BARIŞ ALPER'İN YÜKÜ İKİ KATINA ÇIKACAK



ÖZBOSTAN: Galatasaray hem Osimhem hem de Leao'yu kaybetti. Bu takımı nasıl etkiler?

TÜZEMEN: Osimhen, G.Saray'ın olmazsa olmazıdır. Leao'nun eksikliğini Okan hoca, takım içinden birçok oyuncuyla giderebilir. Aldığım bilgiye göre iki oyuncu da Aston Villa maçında sahada olacaklar. Samsun maçında Osimhen'in kulübede olacağı bilgisine ulaştım. Osimhen'li G.Saray hücumda çok daha güçlü oluyor. Nijeryalı yıldız sayesinde etrafındaki arkadaşlar konforlu bir alanda oynuyorlar.

TİMURLENK: Aston Villa ve Beşiktaş derbisine iki oyuncunun da yetişmesi zor. G.Saray, Osimhen ile Stuttgart maçını oynarken Nijeryalı'nın katkısı minimumdu. Amed gibi zorlu bir rakibi ise onsuz yendiler. Burada önemli olan sağlam defans yapabilmek. Deniz Gül, G.Saray'ın üçüncü santrforu olmalı. G.Saray, Osimhen'in arkasına tecrübeli bir yabancı almalı. Geride kalan ayda Barcelona dışında bütün maçlarını kazanırken oynadıkları futbolun çizgisi, önümüzdeki maçlar için en büyük referans.

ÜRÜNDÜL: Osimhen'in çok önemli bir santrfor olduğunu kabul ediyorum ama büyük takımlar bir futbolcuya endeksli olmaz. Tabii ki eksikliği hissedilir. Leao'nun da en az 1.5 aya ihtiyacı var. Ondan sonra da fiziksel açıdan toparlanması ligin ilk yarısının sonunu bulur. Bu iki oyuncunun eksikliğini en aza indirecek formül de Okan Buruk'un elinde.

GÜNEN: En önemli kayıp Osimhen. Leao, Amed maçına kadar beklenen katkıyı verememişti. Bire bir yaratıcılık ve patlayıcılıkla tıkanan maçları çözebilen bir yetenek. Artık Okan Buruk'un daha fazla pas bağlantısına dayalı ve ayağa oynayan bir sisteme evrilmesi gerek. Barış Alper gibi isimlerin yükü iki katına çıkarken hücumda çeşitliliğin azalması, özellikle Avrupa'da ve deplasmanlarda rotasyon sıkıntısı yaratabilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör