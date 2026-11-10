Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Dolmabahçe açıklarında andı!

Fenerbahçe tarafından 10 Kasım kapsamında geleneksel olarak düzenlenen anma etkinliği, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi.

7'nci kez düzenlenen organizasyonda, Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru, Kadıköy'deki Şehir Hatları İskelesi'nden hareket ederek Dolmabahçe Sarayı açıklarına ulaştı.

Anma programına Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri, sporcular, teknik ekipler, spor okulları temsilcileri, akademi üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.

SAAT 09.05'TE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı açıklarında sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından denize kırmızı karanfiller bırakıldı. Program kapsamında Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilirken, katılımcılar anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Törende açıklamalarda bulunan kulüp yöneticileri, 10 Kasım'ın anlamına ve Atatürk ile Fenerbahçe arasındaki bağa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BARIŞ GÖKTÜRK: ATA'MIZI RAHMETLE, ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Anma etkinliklerinin kulüp açısından önem taşıdığını vurgulayan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, ""Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özellikle Fenerbahçeliler için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri apayrı. Dolayısıyla kendisini ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Ülkemizin kurucusu olmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, bizlere özgürlüğümüzü veren, inkılapları gerçekleştiren, Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü şekline sokan kişi. Güzel bir söz var, Fenerbahçeliler olarak sürekli tekrar ediyoruz; 'Atatürk'ün hangi takımlı olduğu değil, kimin onun yolundan gittiği önemli.' diye. Dolayısıyla bizden önceki Yönetim Kurulları da Başkanlar da bu gelenekleri pekiştirerek güçlendirmişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mevcut Yönetim Kurulumuzdan da birçok katılan var, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla bu etkinlikler bizim için çok önemli. Fenerbahçelilik ruhunda zaten yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa kemal Atatürk düşüncesi var. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı mutluyuz. Ata'mızı da rahmetle, şükranla anıyoruz" açıklamalarında bulundu.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: ATA'MIZ KALBİMİZDE, HER GÜN, HER AN AKLIMIZDA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir gün değil her gün andıklarını belirten Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Devletimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde onu saygıyla anıyoruz. Geleneksel hale geldi. Bütün Fenerbahçe ailesi burada. Umuyorum ve diliyorum ki tüm nesillere aktarılacak bir gelenek olsun Fenerbahçe Spor Kulübü için. Ata'mız kalbimizde, her gün, her an aklımızda. Bir günde değil, her gün anıyoruz. İnşallah Fenerbahçe bu geleneği genç nesillere de aktarır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en önemli özelliklerinden biri Atatürk'ün işaret ettiği yolda yürümesi. Yeni üyelerimizin, eski üyelerimizin çocuklarıyla, aileleriyle burada olması o yürüyüşün devam ettiğini gösteriyor. İlelebet inşallah Atatürk'ün eseri hem Türkiye Cumhuriyeti payidar olur hem Fenerbahçe payidar olur" dedi.

VOLKAN AKAN: SONSUZA KADAR BÜTÜN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılıklarını sürdüreceklerini dile getiren Volkan Akan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde anmak üzere buradayız. Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığımıza, Cumhuriyetin değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İki gün önce Ankara'da Fenerbahçe'miz Anıtkabir ziyaretinde bulunmuştu. Atatürk bizim için önemli bir değer. Sonsuza kadar bütün değerlerine sahip çıkacağız" diye konuştu.

SAVAŞ ADALET: ATA'MIZLA FENERBAHÇE'NİN ÖZEL BİR BAĞI VAR

Atatürk ile Fenerbahçe arasında özel bir bağ bulunduğunu ifade eden Savaş Adalet, "Anlamlı bir gün. Ata'mızın aramızdan ayrılışının 88'inci yılı. Cumhuriyetimizi kuran, bir halkı Kurtuluş Savaşı'na uyandıran, bu mücadeleye inandıran ve devletimizi kuran Ulu Önderimizin aramızdan ayrılışını yâd ediyoruz. Her sene burada, stadımızda, ülkenin her yerinde bu anlamlı günü yâd ediyoruz. Ata'mızla Fenerbahçe'nin özel bir bağı var. 3 Mayıs 1918'de Kuşdili'ndeki binamızı ziyaret ederek Fenerbahçe'yi taçlandıran önemli bir bağ var aramızda. Ne mutlu ki Ata'mızın yolundan devam ediyoruz. Hiç ayrılmadık. Onun ilkeleri ve kurmuş olduğu Cumhuriyeti korumakla yükümlüyüz. Onun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz tüm ulusça. Umarım devletimiz ilelebet yaşar. Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamda arasında kopmayan bir bağ var. Bu bağ bizim için çok önemli. Bizler de bu ülkenin, Fenerbahçe'nin bir neferi olarak bu ilkeleri korumakla yükümlüyüz. Üstümüze düşen her ne varsa her dakika, her an görevimizi yerine getirmek için buradayız" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör