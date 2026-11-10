Füze gibi yükseldi!

Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor
, teknik direktör Thomas Reis
yönetiminde uçuşa geçti. Ligin 5. haftasını 7 puanla 9. sırada tamamlayan Fırtına için tünelin ucunda ışık görünmüyordu. Ancak koltuğa oturan Alman teknik adam, camianın üzerindeki bütün kara bulutları dağıttı.
Altı haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden bordomavililer, puanını 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında yedi basamak birden yükseldi. Karadeniz ekibi, yakaladığı bu ivmeyle zirve takibini sürdürürken lider Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde yer aldı.
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Mete Efendioğlu - Editör