Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni düzenledi!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 13:19

Galatasaray Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni düzenledi!

Galatasaray Spor Kulübü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle andı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
Galatasaray Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni düzenledi!
  • ABONE OL

Galatasaray Spor Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp personelinin katıldığı törende stadyumdaki Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'den müteşekkil olan heykelin önüne çelenk bırakıldı. Saat 9.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

MEHMET CİBARA: "SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

10 Kasım, yalnızca büyük bir lideri kaybettiğimiz gün değil, aynı zamanda onun bizlere bıraktığı değerleri ve sorumlulukları bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gündür.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini, aklın ve bilimin rehberliğini, spora ve gençliğe verdiği önemi her zaman yol gösterici olarak kabul ediyoruz.

Atatürk'ün sporcuda aradığı zekâ, çeviklik ve ahlak anlayışını, Galatasaray'ın köklü spor kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bizlere düşen en önemli görev; onun fikirlerini yaşatmak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhu şad olsun, aziz Atatürk!" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY SPOR KULÜBÜ #ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ #GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni düzenledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA