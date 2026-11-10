Galatasaray Prekazi’yi yalnız bırakmayacak

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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden G.Saray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi için sarı-kırmızılı yönetimin Belgrad'a gitmesi bekleniyor. Daha önce Jupp Derwall'in cenazesi için eski başkan Özhan Canaydın uçak kaldırırken bu kez de Prekazi için başkan Dursun Özbek'in böyle bir hamle yapması sosyal medyada dile getiriliyor. 18 Ağustos 1957'de Kosova'nın Mitroviça kentinde dünyaya gelen Prekazi, 1976-1983 Partizan, 1984'te Hajduk Split forması giyip ardından 1985'te Galatasaray'a transfer oldu. Attığı gollerle hafızalara kazınan yıldız oyuncu özellikle 15 Mart 1989'da Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maçında Monaco'ya yaklaşık 40 metreden attığı golle tarihe geçti.