Kendinize inanın G.Saray’ı geçeriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, farklı Çorum maçının ardından takıma yaptığı konuşma ile moralleri daha da yükseltti. 5 sene sonra yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçen ve dokunuşu ile fark yaratan 46 yaşındaki çalıştırıcı, soyunma odasında yaptığı şu konuşma ile takıma seslendi: "Kendinize inandığınızda neler yaptığınızı son iki maçta gördünüz ve herkese de gösterdiniz. Yeni bir dönemin sayfalarını açıyoruz. Bunu yaparken de giydiğimiz formanın önemini ve kalbi bizimle atan milyonları asla unutmayın.Biz kendimiz gibi oynadığımız sürece kazanırız ve Galatasaray'ı da geçeriz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör