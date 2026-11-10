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Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:38

Kocaelispor'dan Show açıklaması!

Kocaelispor Kulübü, Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Kocaelispor’dan Show açıklaması!
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Kocaelispor, 7 Kasım'da oynanan Eyüpspor müsabakasında sol kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınan Show ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sporcunun klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesinde sol kasık bölgesindeki adduktor longus kasında ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında ise yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedilen açıklamada, futbolcunun tedavi sürecine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Açıklamada Show'un, Angola Milli Takım kampına katılmayacağı da belirtildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KOCAELİSPOR #EYÜPSPOR
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Kocaelispor'dan Show açıklaması!
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