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Giriş Tarihi: 10.11.2026

Sane ocakta yolcu

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Sane ocakta yolcu
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ALMAN basınından, Leroy Sane için şok bir iddia geldi. Sky DE'nin haberinde; 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında hem sarı-kırmızılıları hem de kendisini sportif ve finansal açıdan tatmin edecek teklif alması halinde takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü. 2025 yazında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak G.Saray'a transfer olan Sane'nin sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Alman yıldız bu sezon 15 maçta 567 dakika süre buldu. Skor katkısı veremedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#LEROY SANE
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Sane ocakta yolcu
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