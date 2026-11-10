Sergen Yalçın’dan raporlu takip!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör Sergen Yalçın dün ilk kez sahaya indi. Riva'da gerçekleştirilen idmanla çalışmalar start alırken tecrübeli hoca, son dönemde sakatlık yaşayan iki ismi mercek altına aldı. Bunlardan ilki Juventus'ta forma giyen Zeki Çelik'ti. Ekim ayındaki sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçıran deneyimli sağ bek, son oynanan Fiorentina mücadelesinde 34 dakika şans buldu. Zeki'nin sürecini İtalyan ekibinden bilgi alarak takip eden ve olumlu görüş alan Yalçın, bir diğer önemli isim Ferdi Kadıoğlu içinse Brighton ile iletişime geçti.

BELÇİKA MAÇINA YETİŞİR

Ferdi, 25 Ekim'de sakatlanmış ve 3 maçın ardından hafta sonu Brentford müsabakasında kadroda olmasına rağmen oyuna girmemişti. Ferdi'nin durumu hakkında Brighton'dan raporları talep edilirken milli takım kampında oyuncunun kontrolleri yapılacak. 27 yaşındaki sol bekin fiziksel açığının kapatılıp Belçika karş-ı sında 11'de olması bekleniyor. İki isim de dün idmanda takımla birlikte çalıştı.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör