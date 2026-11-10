Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:55

TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı!
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

10 Kasım, millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılığımızı ifade ettiğimiz özel bir gün olmanın yanı sıra, O'nun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i koruma, yaşatma ve gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı bir kez daha yenilediğimiz anlamlı bir gündür. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #TÜRKİYE CUMHURİYETİ #GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA