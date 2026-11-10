TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

10 Kasım, millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılığımızı ifade ettiğimiz özel bir gün olmanın yanı sıra, O'nun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i koruma, yaşatma ve gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı bir kez daha yenilediğimiz anlamlı bir gündür. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör