Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den Çoklu Top Sistemi kararı!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:39

TFF'den Çoklu Top Sistemi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi'nin uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
TFF’den Çoklu Top Sistemi kararı!
  • ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in 12. haftası ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi'nin uygulanacağı belirtildi.

UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde de uygulanan sisteme göre, top toplayıcıların maç sırasında topları doğrudan futbolculara vermesine izin verilmeyecek.

Top toplayıcılar, topları yalnızca saha kenarında belirlenen alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #UEFA #TFF
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den Çoklu Top Sistemi kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA