Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Turkuvaz’da yıldızlar parlayacak
Giriş Tarihi: 10.11.2026

Turkuvaz’da yıldızlar parlayacak

Dünyanın en büyük starları Uluslar Ligi’nde sahaya çıkıyor. Altı günde 21 maç Turkuvaz Medya ekranlarında olacak

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH SPOR DIŞ HABERLER SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Turkuvaz’da yıldızlar parlayacak
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi'nde büyük heyecan için geri sayım başladı... Kulüp maçlarına ara verilmesinin ardından gözler milli takımlara çevrilirken dev heyecan Turkuvaz Medya'da olacak. A Milli Futbol Takımımız ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye'nin yarı sıra tüm gruplarda en dikkat çeken mücadeleler de A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek. Mbappe, Yamal, Kane, Haaland ve birçok yıldız Turkuvaz Medya'da futbolseverler ile buluşacak.

12 KASIM PERŞEMBE
20.00 Türkiye-Belçika / ATV 22.45 İtalya-Fransa / A HABER 22.45 Çekya-İspanya / A SPOR 22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2 22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR 22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER 22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

13 KASIM CUMA
22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR 22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER 22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM CUMARTESİ
20.00 Norveç-Galler / A SPOR 22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER 22.45 İsveç-Bosna / A SPOR 22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM PAZAR
22.45 Fransa-Türkiye / ATV 22.45 Belçika-İtalya / A SPOR 22.45 İspanya-İngiltere / A HABER 22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM PAZARTESİ
22.45 Almanya-Hollanda / A HABER 22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR 22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM SALI
22.45 Galler-Portekiz / A SPOR 22.45 Polonya-İsveç / A Para 22.45 Danimarka-Norveç / A HABER


ULUSLAR Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yaşanacak. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek. Avrupa futbolunun en büyük isimleri Uluslar Ligi için buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #TURKUVAZ MEDYA #ATV #A SPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz’da yıldızlar parlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA