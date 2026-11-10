Yıkılmaz kalenin komutanı

G.Saray, sahasında geçit vermiyor. En son 19 Mayıs 2024'te F.Bahçe'ye (1-0) kaybeden G.Saray, sonrasında Aslan kesildi. Bu sezon evinde 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, toplamda 41 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 33 galibiyet, 8 beraberlik elde eden Okan Buruk'un takımı, kulüp rekorunu da Amed karşısında egale etti. Süper Lig'de rakipsiz olan Cimbom'un sesi Avrupa'dan da duyuluyor. Aslan, 41 maçlık performansıyla en iyi 10 ligde sezon boyunca devam eden iç saha serisinde Avrupa'da açık ara 1 numara oldu. Benfica 30 maçla ikinci sıradan gelirken Porto (25), Union SG (23), Roma (18) ve İnter (18) takip etti.

PORTEKIZ LEAO'NUN RAPORLARINI İSTEDİ

Galatasaray'da Leao'nun sakatlığı Portekiz Milli Takımı'nda da olay oldu. Çekilen MR'ında sağ üst arka adalesinde ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilen yıldız futbolcu en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine; göre sarı-kırmızılı kulüple iletişime geçen Portekiz Milli Takımı'nın doktorları, Leao'nun sakatlık raporlarını istedi.



AVRUPA'DA İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİLERİ

Galatasaray.................41

Benfica.........................30

Porto............................ 25

Union SG......................23

Roma............................18

İnter.............................18

AEK.............................. 14

Panathinaikos.............12

Leipzig.........................12

Feyenoord...................12

Club Brugge................11

Bayern Münih.............11

Real Madrid.................11

Kasımpaşa................... 10

Leeds............................9

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör