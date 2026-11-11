A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını tamamladı

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, basına kapalı bölümde ise Belçika karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel programı doğrultusunda çalıştı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.Milliler, saat 15.00'te İzmir'e hareket edecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Enes Ünal saat 18.00'de mücadelenin oynayacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.