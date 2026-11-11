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Giriş Tarihi: 11.11.2026 23:26

A Milli Takım'da Can Uzun'un doğum günü kutlandı!

Can Uzun'un doğum günü A Milli Takım'ın İzmir'de kamp yaptığı otelde kutlandı.

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A Milli Takım’da Can Uzun’un doğum günü kutlandı!
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A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İzmir'deki kampında futbolcu Can Uzun'un 21'inci yaş günü kutlandı.

A Milli Takım'ın İzmir'de UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi kampta Milli futbolcu Can Uzun'un doğum günü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla kutlandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Can Uzun'a pasta ikram ederken, milli futbolcu; teknik direktör Sergen Yalçın, takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini de kabul etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SERGEN YALÇIN #İBRAHİM HACIOSMANOĞLU #CAN UZUN #UEFA ULUSLAR LİGİ #A MİLLİ TAKIM
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A Milli Takım'da Can Uzun'un doğum günü kutlandı!
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