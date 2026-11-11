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Giriş Tarihi: 11.11.2026

Çoklu top sistemi geldi

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Çoklu top sistemi geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Süper Lig'in 12. haftasından ve 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulamasına geçileceğini açıkladı. UEFA maçları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek. Yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Çoklu top sistemi geldi
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