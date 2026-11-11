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Giriş Tarihi: 11.11.2026 20:45

Fenerbahçe yöneticileri, COP31 programına katıldı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, COP31 programına katılım gösterdi.

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Fenerbahçe yöneticileri, COP31 programına katıldı!
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen zirveye katıldı.

Aziz Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri akşam saatlerinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından liderlere ve iş insanlarına yönelik düzenlenen yemekte yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde düzenlenen programa Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra; yönetim kurulu üyeleri Önder Fırat, Cihan Kamer, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden lider ve temsilcileri bir araya getiren konferans, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #MURAT KURUM #COP31
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Fenerbahçe yöneticileri, COP31 programına katıldı!
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