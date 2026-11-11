Fransa’ya 3 şok birden

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A Milli Takımımızın Uluslar A Ligi'nde Pazar günü karşılaşacağı Fransa'ya 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Juventus forması giyen stoper Pierre Kalulu'nun önceki gün sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştı. Dün de forvet Marcus Thuram'ın yapılan kontrolleri sonrası, kulübü İnter'e dönmesine karar verildi. Real Madrid'in ön liberosu Aurelien Tchouameni de kadrodan çıkarıldı. Thuram'ın yerine 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi ilk kez Fransa A Milli Takımı'na davet edildi.