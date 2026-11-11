Geçmişi unutun yeniden başlıyoruz

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yerine göreve gelen ve önceki gün yapılan antrenmanla ilk kez sahaya inen Sergen Yalçın, oyuncularını Belçika ve Fransa sınavları için hazırlıyor. Gruptaki ilk 4 maçında sıfır çeken Ay-Yıldızlılar, yarın Belçika karşısında İzmir'den zaferle çıkıp en azından playoff oynayarak A Ligi'nde kalmak istiyor. Zorlu mücadeleye takımını motive etmeye çalışan 54 yaşındaki çalıştırıcı, Riva'da takımla yüz yüze tanışma gerçekleştirdikten sonra kısa bir konuşma yaptı.

KAZANIP İDDİAMIZI SÜRDÜRELİM

Geride kalan maçları kafalarından silmelerini isteyen tecrübeli hocanın, "Hepimiz için yeni bir başlangıç. Burası Milli Takım ve bu forma her şeyin üzerinde. Gelişmeye ve iyi oyuna odaklanacağız. İlk sınavımız bizim ve milletimiz için çok önemli. İzmir'de güzel bir sonuç alıp iddiamızı sürdürelim. Geçmişi geride bırakıp önümüzdeki hedeflere bakalım. Hem benim hem hocalarımızın kapısı her zaman sizin için açık olacak" dediği aktarıldı.

ÖNCELİK TAKIM İÇİ İLETİŞİM

Sergen Yalçın, yardımcılarıyla birlikte milli takım kampında sürekli olarak oyuncularla vakit geçiriyor ve mini toplantılar gerçekleştiriyor. Deneyimli çalıştırıcının takım içi iletişimi artırmayı ve sağlıklı bir grup oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.



KÖTÜ GİDİŞAT BİTECEK

A Milli Takım'ın başında ilk sınavına yarın İzmir'de Belçika karşısında çıkacak olan Sergen Yalçın, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak hem kötü gidişi bitirmeyi hem de kendisine duyulan güvenin karşılığını vermeyi hedefliyor.



BELÇİKA MAÇINI SCHARER YÖNETECEK

A Milli Takım'ın Belçika ile yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçını İsviçreli Sandro Scharer yönetecek. Scharer, daha önce Türk takımlarının 7 karşılaşmasında düdük çaldı. G.Saray'ın 2, F.Bahçe'nin 3, Başakşehir ve Sivas'ın ise birer müsabakasını yöneten 38 yaşındaki hakemin görev yaptığı maçlarda temsilcilerimiz 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

BİZİM ÇOCUKLAR'A YENİ DOKUNUŞ: LED EKRAN TEKNOLOJİSİ

İZMİR'DE yarın Belçika ile karşılaşacak A Milli Takımımız, dün Riva'da hazırlıklarını sürdürdü. Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Sergen Yalçın, futbol teknolojisini antrenmanlara taşıdı. Yeni uygulama kapsamında saha kenarına özel bir LED ekran yerleştirildi. Bu kapsamda, taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısında gösterilen direktifler bir kez daha sahada futbolculara anlık olarak izlettirilecek. Bu teknolojiyle millilerin, teorik bilgileri pratiğe dökme hızını artırması hedefleniyor.

MİLLİLER ATATÜRK'Ü ANDI

A Milli Futbol Takımımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde andı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki tören saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılan saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör