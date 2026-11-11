SABAH ÖZEL | Konyaspor Başkanı Ömer Atiker'den Beşiktaş maçı açıklaması! "İlhan hocamıza güveniyoruz"

Trendyol Süper Lig'de bu yıl istediği başlangıcı yapamayan TÜMOSAN Konyaspor, ilk 11 hafta itibariyle 8 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden yeşil-beyazlılarda Başkan Ömer Atiker, kötü gidişin en kısa sürede biteceğini söyledi.

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Başkan Atiker, "Maalesef ligde istediğimiz başlangıcı yapamadık. Hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bazı maçlarda da hak ettiğimiz puanları alamadık. Oyuncularımızda kötü gidişat nedeniyle üzgün. Bu gidişatı değiştirmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Kaptanlarımızda, bizde oyuncularımızın her zaman yanında oluyoruz. İyi bir kadromuz var ve inanıyorum ki alacağımız puanlarla en kısa sürede puan sıralamasında yukarılara çıkacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLACAK

Başkan Ömer Atiker, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Milli takım arasını iyi değerlendiriyoruz. Takımımız tam konsantre şekilde Beşiktaş maçına hazırlanıyor. Beşiktaş'ın gücünün farkındayız. Ancak bizde takımımıza inanıyoruz. Taraftarımızın da desteği ile sahamızda Beşiktaş'ı yenip, galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Buradan alacağımız 3 puan hem takımımız hem taraftarımız hem şehrimiz için umut olacak. Yeter ki taraftarımız tribünleri doldursun ve yine bizim yanımızda olsun. Biz Anadolu'nun markasıyız. Konyaspor olarak tekrar güzel günlere döneceğiz."

İLHAN HOCAYLA DEVAM EDECEĞİZ

Samsunspor mağlubiyeti sonrası bazı sosyal medya hesaplarında teknik direktör İlhan Palut'un görevi bırakacağı yönündeki haberleri de değerlendiren Ömer Atiker, "Biz İlhan hocamıza güveniyoruz. Başkan olarak, yönetim kurulu olarak hocamızın yanındayız. Hocamızın daha önce Konyaspor'daki başarılarını hepimiz biliyoruz. Bu takımda ligde üçüncü oldu, geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nda takımımıza final oynattı. Nasıl bu başarıları yakaladıysa şimdi de aynı başarıları yakalayacağına inanıyorum. Hocamız hep pozitif düşünüyor. Ne kendisinde ne de bizlerle umutsuzluk söz konusu değil. Hep birlikte Konyaspor'u hak ettiği yerlere yeniden taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör