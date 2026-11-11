ARDA ŞAŞIRTTI

BU sezon Chelsea'den Real Madrid'e gelen Cucurella, takımda kendisini en çok Arda Güler'in şaşırttığını söyledi. İspanyol oyuncu, "En iyiler Mbappe, Bellingham veya Courtois diyebilirdim. Ancak biraz gözden kaçan bir isim söyleyeceğim: Arda sahadayken takım daha iyi oynuyor. Beni en çok şaşırtan oyuncu Arda oldu."

ADRESİ SASSUOLO

TÜRK Milli Takımı'ndaki görevine veda eden Montella için Sassuolo iddiası ortaya atıldı. A.Aquilani'nin görevden ayrılmasının ardından Vincenzo Montella'nın adaylar listesinde önde olduğu İtalyan basınında duyuruldu.

TRABZON'DA ERNAK GÖNDERİLDİ

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Trabzonspor deplasmanda Azerbaycan ekibi Sabah'a 91-72 mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu sezon gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Öte yandan maçın ardından Trabzonspor'un başantrenörü Selçuk Ernak'ın görevine son verildiği öğrenildi. BKT EuroCup'ta ise Türk Telekom, deplasmanda Rumen takımı Cluj Napoca'yı 89-81 yendi.

PEREİRA GİTTİ, UÇAR GELDİ

ALANYASPOR'DA Joao Pereira dönemi sona erdi. 22 Mart 2025'te göreve başlayan Portekizli teknik adam, son olarak Trabzonspor'a 2-0'lık yenilginin ardından yol ayrımına geldi. Bu sezon görevine veda eden 10. hoca Pereira olurken yerine ise Çorum FK'dan ayrılan Uğur Uçar getirildi. 39 yaşındaki Uçar, 1.5 yıllık imzayı dün attı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör