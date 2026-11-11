Turkuvaz’da yıldızlar parlayacak

UEFA Uluslar Ligi'nde büyük heyecan için geri sayım başladı... Kulüp maçlarına ara verilmesinin ardından gözler milli takımlara çevrilirken dev heyecan Turkuvaz Medya'da olacak. A Milli Futbol Takımımız ilk sınavını yarın TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye'nin yarı sıra tüm gruplarda en dikkat çeken mücadeleler de A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekranlara gelecek. Mbappe, Yamal, Kane, Haaland ve birçok yıldız Turkuvaz Medya'da futbolseverler ile buluşacak.



YARIN

20.00 Türkiye-Belçika / ATV 22.45 İtalya-Fransa / A SPOR 22.45 Çekya-İspanya / A HABER 22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 KASIM CUMA

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR 22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER 22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM CUMARTESİ

20.00 Norveç-Galler / A SPOR 22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER 22.45 İsveç-Bosna / A SPOR 22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM PAZAR

22.45 Fransa-Türkiye / ATV 22.45 Belçika-İtalya / A SPOR 22.45 İspanya-İngiltere / A HABER 22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM PAZARTESİ

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER 22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR 22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM SALI

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR 22.45 Polonya-İsveç / A Para 22.45 Danimarka-Norveç / A HABER

ULUSLAR Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yaşanacak. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek. Avrupa futbolunun en büyük isimleri Uluslar Ligi için buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör