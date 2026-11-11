U17 Milli Futbol Takımı, San Marino’yu farklı devirdi!

U17 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ilk maçında San Marino ile kozlarını paylaştı.
Müsabakaya Of İlçe Stadyumu ev sahipliği yaptı.
U17 Milli Futbol Takımı, San Marino engelini 4-0'lık skorla geçti.
U17 Milli Futbol Takımı'nın gollerini 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu, 28. dakikada Metehan Eksiner ve 48 ile 89. dakikalarda Yiğit Kabaktaş kaydetti.
Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan karşısında 3-2 galip geldi.
U17 Milli Futbol Takımı, bir sonraki maçında 14 Kasım Cumartesi günü Macaristan ile kozlarını paylaşacak.