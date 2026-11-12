A Milli Futbol Takımı’nda Sergen Yalçın siftah yaptı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı.
Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk maçında takımını, Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç yer aldı.Sergen Yalçın, aday kadroda yer alan kaleci Serhat Öztaşdelen'e maç kadrosunda yer vermedi.