Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın siftah yaptı!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 20:29

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın siftah yaptı!

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına Belçika karşısında çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
A Milli Futbol Takımı’nda Sergen Yalçın siftah yaptı!
  • ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı.

Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk maçında takımını, Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç yer aldı.Sergen Yalçın, aday kadroda yer alan kaleci Serhat Öztaşdelen'e maç kadrosunda yer vermedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SERGEN YALÇIN #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın siftah yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA