A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Sağ bekte Oğuz, önde Barış olacak"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçına İzmir'de Belçika karşısında çıkıyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın A Spor'da açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sergen Yalçın, "Çalışmalar iyi geçti. 2 gün iyi geçti. Bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İlk maçımız, teknik ekip için çok değerli. Bu grupta iyi takımlar var. Bu maç kolay olmayacak. Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. Umarım oyun ve planımız istediğimiz gibi olursa iyi bir sonuç alırız." dedi.

"OĞUZ AYDIN SAĞ BEKTE"

Yalçın, "Sağ bekte Oğuz Aydın başlıyor. Barış önde başlıyor. Zeki'de problem var, 25-30 dakika oynayabilir. İnşallah hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör