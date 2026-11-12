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Giriş Tarihi: 12.11.2026 22:00

Arda Güler'den A Milli Takım'da 8. gol!

A Milli Futbol Takımı'nın 21 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, ay-yıldızlı forma altında 8. kez rakip fileleri havalandırdı.

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Arda Güler’den A Milli Takım’da 8. gol!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, Belçika karşısında kaydettiği golle milli takımdaki gol sayısını 8'e yükseltti.

Ay-yıldızlı formayla 37. maçında gol sevinci yaşayan Arda, Belçika filelerini frikikten havalandırarak milli takım kariyerine bir gol daha ekledi.

Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım'da 9 da asisti bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. maçında 15 Kasım'da Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ARDA GÜLER #UEFA ULUSLAR LİGİ
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Arda Güler'den A Milli Takım'da 8. gol!
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