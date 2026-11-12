Arda Güler’den A Milli Takım’da 8. gol!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, Belçika karşısında kaydettiği golle milli takımdaki gol sayısını 8'e yükseltti.

Ay-yıldızlı formayla 37. maçında gol sevinci yaşayan Arda, Belçika filelerini frikikten havalandırarak milli takım kariyerine bir gol daha ekledi.



Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım'da 9 da asisti bulunuyor.



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. maçında 15 Kasım'da Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör