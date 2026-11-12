ATV canlı izle | Uluslar Ligi’nde Türkiye – Belçika maçı! İlk 11’ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Sandro Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni üstlenecek.
VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da ise Luca Cibelli görev alacak.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere.