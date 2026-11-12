Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATV canlı izle | Uluslar Ligi’nde Türkiye – Belçika maçı! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2026 17:52 Son Güncelleme: 12.11.2026 18:56

ATV canlı izle | Uluslar Ligi’nde Türkiye – Belçika maçı! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 5. maçında Türkiye ile Belçika karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı’nın Belçika ile oynayacağı maçın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ATV canlı izle | Uluslar Ligi’nde Türkiye – Belçika maçı! İlk 11’ler belli oldu
  • ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Sandro Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni üstlenecek.

VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da ise Luca Cibelli görev alacak.

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Zorlu müsabaka ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimiz üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ULUSLAR LİGİ #BELÇİKA #ATV #TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV canlı izle | Uluslar Ligi’nde Türkiye – Belçika maçı! İlk 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA