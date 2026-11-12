ATV canlı izle | Uluslar Ligi’nde Türkiye – Belçika maçı! İlk 11’ler belli oldu

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İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör